Порядка 160 гектаров территорий Пскова обработали от борщевика Сосновского

23:06, 10 июня 2024, ПАИ

Порядка 160 гектаров территорий Пскова обработано от борщевика. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Первый этап обработки должен закончиться 15 июня. В рамках этих работ будет обработано порядка 200 гектаров территорий. На данный момент обработаны микрорайоны Кресты, Любятово, Завеличье, Овсище. В целом в городе обработка почти закончена, остаётся нескольких мест», – отметила Дарья Дмитриева.

По её словам, в течение летнего периода механическая обработка от борщевика будет производиться трижды.

«Химически будет произведена одна обработка, но её хватит на весь сезон. Потому что химический препарат, которым производится обработка, – гербицид – имеет накопительный эффект и сохраняется в почве весь сезон, не даёт произрастать борщевику какое-то время на данных территориях», – добавила Дарья Дмитриева.