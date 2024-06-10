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Общество

Порядка 160 гектаров территорий Пскова обработали от борщевика Сосновского

Порядка 160 гектаров территорий Пскова обработано от борщевика. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Дарья Дмитриева в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Первый этап обработки должен закончиться 15 июня. В рамках этих работ будет обработано порядка 200 гектаров территорий. На данный момент обработаны микрорайоны Кресты, Любятово, Завеличье, Овсище. В целом в городе обработка почти закончена, остаётся нескольких мест», – отметила Дарья Дмитриева.

По её словам, в течение летнего периода механическая обработка от борщевика будет производиться трижды.

«Химически будет произведена одна обработка, но её хватит на весь сезон. Потому что химический препарат, которым производится обработка, – гербицид – имеет накопительный эффект и сохраняется в почве весь сезон, не даёт произрастать борщевику какое-то время на данных территориях», – добавила Дарья Дмитриева.

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