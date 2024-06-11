Всемирный день мотоциклиста отмечается сегодня

07:26, 11 июня 2024, ПАИ

Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался — Ride to Work Day, что можно перевести с английского как «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.

В середине 1990-х годов в акции участвовало, по результатам добровольной переписи, уже более 5 тысяч человек.

В 1997 году открылся официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста (ridetowork.org), который служит основной площадкой, на которой любители мототранспорта общаются, обмениваются мнениями и опытом эксплуатации «стальных коней» и, конечно, готовятся к ежегодной акции.

До 2000 года акции устраивались неформально: для этого было достаточно обозначить дату на специальном сайте и договориться там же с единомышленниками. Позже появилась некоммерческая организация Ride To Work Inc., которая оказывает юридическую и техническую поддержку мотоциклистам в США и Европе. Представительства этой организации есть в России, Канаде, Мексике, Эквадоре, Пуэрто-Рико, Израиле, на Филиппинах.

До 2008 года датой проведения дня считалась третья среда июля, но затем День мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня. Изменение даты было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира. Что, в свою очередь, позволяет принять участие в акции наибольшему числу мотоциклистов. А с 2024 года праздник решено отмечать во второй вторник июня.

В качестве основной цели акции ее организаторы называют необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения. Это у байкеров вполне успешно получается. В их пользу говорит, например, то, что мотоциклы уменьшают риск возникновения пробок на дорогах, не требуют много места для парковки и потребляют мало топлива, а это положительно сказывается на состоянии окружающей среды.

Первый мотоцикл запатентовал немецкий изобретатель Готлиб Даймлер в 1885 году, а предтечей «мотоконя» был велосипед. Но в серийное производство тогда мотоциклы не пошли. Вместо этого фирмы продавали двигатели, которые предлагалось устанавливать на велосипеды. Первый фабричный мотоцикл для продажи произвела компания Hildebrand & Wolfmüller в конце XIX века. Он же и стал первым мотоциклом, который привезли в Россию. Уже тогда считали, что это реальный способ избавить города от тысяч конских повозок, которые занимали много места, да и за животными нужно было убирать.