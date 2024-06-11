Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Всемирный день мотоциклиста отмечается сегодня

Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался — Ride to Work Day, что можно перевести с английского как «На работу на мотоцикле», и лишь позже постепенно превратился в День мотоциклиста.

В середине 1990-х годов в акции участвовало, по результатам добровольной переписи, уже более 5 тысяч человек.

В 1997 году открылся официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста (ridetowork.org), который служит основной площадкой, на которой любители мототранспорта общаются, обмениваются мнениями и опытом эксплуатации «стальных коней» и, конечно, готовятся к ежегодной акции.

До 2000 года акции устраивались неформально: для этого было достаточно обозначить дату на специальном сайте и договориться там же с единомышленниками. Позже появилась некоммерческая организация Ride To Work Inc., которая оказывает юридическую и техническую поддержку мотоциклистам в США и Европе. Представительства этой организации есть в России, Канаде, Мексике, Эквадоре, Пуэрто-Рико, Израиле, на Филиппинах.

До 2008 года датой проведения дня считалась третья среда июля, но затем День мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня. Изменение даты было сделано для того, чтобы выбрать климатические условия, наиболее благоприятные для мотоциклистов всего мира. Что, в свою очередь, позволяет принять участие в акции наибольшему числу мотоциклистов. А с 2024 года праздник решено отмечать во второй вторник июня.

В качестве основной цели акции ее организаторы называют необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения. Это у байкеров вполне успешно получается. В их пользу говорит, например, то, что мотоциклы уменьшают риск возникновения пробок на дорогах, не требуют много места для парковки и потребляют мало топлива, а это положительно сказывается на состоянии окружающей среды.

Первый мотоцикл запатентовал немецкий изобретатель Готлиб Даймлер в 1885 году, а предтечей «мотоконя» был велосипед. Но в серийное производство тогда мотоциклы не пошли. Вместо этого фирмы продавали двигатели, которые предлагалось устанавливать на велосипеды. Первый фабричный мотоцикл для продажи произвела компания Hildebrand & Wolfmüller в конце XIX века. Он же и стал первым мотоциклом, который привезли в Россию. Уже тогда считали, что это реальный способ избавить города от тысяч конских повозок, которые занимали много места, да и за животными нужно было убирать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июня 2024

Юные псковские художницы стали победителями международного пленэра-конкурса
11 июня 2024

До 24 градусов тепла прогнозируют в Псковской области в День России
11 июня 2024

Подрядчика оштрафуют за несвоевременное нанесение дорожной разметки в Пскове
11 июня 2024

Более 8 млн рублей получит Псковская область на бесплатные лекарства и медизделия для льготников
11 июня 2024

Новые аттракционы продолжают появляться в парке «Волшебная гора» в Пскове
11 июня 2024

Диспансеризация помогла обнаружить у псковички рак груди первой стадии
11 июня 2024

12 июня в Пскове изменится режим работы общественного транспорта
11 июня 2024

Бесплатные занятия по подготовке к партнёрским родам организует Псковский перинатальный центр

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...