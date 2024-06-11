Мост в Волгограде отремонтировали с помощью скотча

08:36, 11 июня 2024, ПАИ

Мост в Волгограде отремонтировали с помощью скотча. О необычном способе починить конструкцию, который придумали в российском городе, пишет Lenta.ru.

Речь идет о мосте на улице Тулака. Перила объекта повредились и начали заваливаться на пешеходную часть. Недавно на них появилось несколько слоев скотча. По словам жителей города, рабочие уже уложили рядом с мостом новый асфальт, однако не успели отремонтировать ограждение, поэтому решили нестандартно подойти к ситуации.

В администрации Волгограда заявили, что потребовали от подрядчика качественно отремонтировать перила. Ожидается, что ремонт завершится до конца июня.