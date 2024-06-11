Бизнес попросил Минпромторг промаркировать спортивное питание

08:56, 11 июня 2024, ПАИ

Национальная ассоциация индустрии спортивного питания обратилась в Минпромторг с просьбой включить специализированную пищевую продукцию для питания спортсменов в список товаров, которые в РФ подлежат маркировке. Об этом пишет газета «Известия».

Идентификация, по мнению бизнеса, должна стартовать уже с 1 октября 2025 года.

Сейчас спортивное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни многих людей и, соответственно, популярным потребительским продуктом, но оно не подлежит обязательной маркировке, напомнила ассоциация в своем документе. «Это приводит к тому, что недобросовестные производители могут продавать некачественную продукцию, что впоследствии может нанести вред здоровью потребителей», — подчеркнули авторы письма.

Кроме того, отсутствие маркировки делает невозможным отслеживание происхождения этих товаров, это в свою очередь способствует распространению серого импорта и в целом подрывает доверие к отрасли спортивного питания.

Ассоциация настаивает: маркировку следует вводить сразу на обязательном уровне, минуя обычный добровольный эксперимент по идентификации этого товара, чтобы отработать все сложности процесса. Дело в том, что в РФ его уже проводили для БАД с 1 мая 2021 года по 28 февраля 2023 года, а у этой продукции аналогичная упаковка и способ нанесения знаков маркировки.