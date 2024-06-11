Новые аттракционы продолжают появляться в парке «Волшебная гора» в Пскове

09:56, 11 июня 2024, ПАИ

Новые аттракционы продолжают появляться в будущем парке «Волшебная гора» в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Помимо колеса обозрения, которое установили совсем недавно, появились и другие карусели. Например, большая цепочная карусель прямо возле колеса обозрения.

Будущий парк расположится на берегу Великой за мостом имени 50-летия Октября в периметре Завеличенской набережной и улицы Великорецкой.

Помимо детских, семейных и экстремальных аттракционов, в парке будет работать колесо обозрения, лодочная станция, летний кинотеатр, горка для «ватрушек», площадка для бампер-каров (летом) и каток на её месте (зимой), фуд-корт, крытый семейный развлекательный центр с кафе, кинотеатром и конференц-залом, а также летняя эстрада. Украшением парка, кроме прочего, должны стать два сухих фонтана.

Открыть новый парк аттракционов в Пскове планируется в третьем квартале 2024 года, семейный центр – в 2027 году. Подробности читайте здесь.