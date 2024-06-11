Юные псковские художницы стали победителями международного пленэра-конкурса

10:55, 11 июня 2024, ПАИ

Юные псковские художницы Софья Кузьмина и Алина Илатовская стали победителями международного пленэра-конкурса «Палитра Придвинья», который состоялся в Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова



Фото: администрация Пскова











Конкурс проходил в Новополоцке среди учеников детских художественных школ России и Белоруссии.

Девочки достойно представили Псков на международном уровне, отметили в администрации.