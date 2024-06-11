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Юные псковские художницы стали победителями международного пленэра-конкурса

Юные псковские художницы Софья Кузьмина и Алина Илатовская стали победителями международного пленэра-конкурса «Палитра Придвинья», который состоялся в Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.

  • Юные псковские художницы стали победителями международного пленэра-конкурса в Белоруссии
    Фото: администрация Пскова
  • Юные псковские художницы стали победителями международного пленэра-конкурса в Белоруссии
    Фото: администрация Пскова
  • Юные псковские художницы стали победителями международного пленэра-конкурса в Белоруссии
    Фото: администрация Пскова
  • Юные псковские художницы стали победителями международного пленэра-конкурса в Белоруссии
    Фото: администрация Пскова
  • Юные псковские художницы стали победителями международного пленэра-конкурса в Белоруссии
    Фото: администрация Пскова
  • Юные псковские художницы стали победителями международного пленэра-конкурса в Белоруссии
    Фото: администрация Пскова

Конкурс проходил в Новополоцке среди учеников детских художественных школ России и Белоруссии.

Девочки достойно представили Псков на международном уровне, отметили в администрации.

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