Юные псковские художницы стали победителями международного пленэра-конкурса
Юные псковские художницы Софья Кузьмина и Алина Илатовская стали победителями международного пленэра-конкурса «Палитра Придвинья», который состоялся в Белоруссии, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Пскова.
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
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Фото: администрация Пскова
Конкурс проходил в Новополоцке среди учеников детских художественных школ России и Белоруссии.
Девочки достойно представили Псков на международном уровне, отметили в администрации.
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