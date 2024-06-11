Подрядчика оштрафуют за несвоевременное нанесение дорожной разметки в Пскове

10:38, 11 июня 2024, ПАИ

Подрядчик, отвечающий за дорожную разметку в Пскове, получит штраф за затягивание сроков, заявил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Дорожную разметку в городе начали наносить только сейчас, хотя работы должны были начаться намного раньше, потому что соответствующий контракт был подписан ещё в апреле.

«За затягивание сроков подрядчику выставлена претензия. Будем штрафовать!» – написал Борис Елкин.