Подрядчика оштрафуют за несвоевременное нанесение дорожной разметки в Пскове
Подрядчик, отвечающий за дорожную разметку в Пскове, получит штраф за затягивание сроков, заявил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
Дорожную разметку в городе начали наносить только сейчас, хотя работы должны были начаться намного раньше, потому что соответствующий контракт был подписан ещё в апреле.
«За затягивание сроков подрядчику выставлена претензия. Будем штрафовать!» – написал Борис Елкин.
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