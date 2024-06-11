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Культура

На концерт органной музыки приглашают псковичей

Концерт органной музыки из цикла «Звучащая красота» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в субботу, 15 июня, в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставили организаторы мероприятия

В концерте примет участие петербуржская органистка, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, главный органист Евангелическо-лютеранской церкви Святого Михаила (Санкт-Петербург) Галина Ельшаева.

В органном концерте «Звучащая красота» прозвучит духовная музыка XVIII-XIX веков немецких композиторов эпохи барокко, в том числе пишущих в «фантазийном стиле» раннего барокко Дитриха Букстехуде, Георга Бёма, Иоганна Пахельбеля, Иоганна Себастьяна Баха, а также немецких органистов и композиторов-романтиков Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди и Йозефа Габриэля фон Райнбергера.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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