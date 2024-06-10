В Пскове кондуктор сломала позвонки на рабочем месте
В Пскове 68-летняя кондуктор при резком торможении автобуса в результате аварии получила травмы на рабочем месте, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда Псковской области.
У женщины ушиб тазобедренного сустава и перелом позвонков.
Обстоятельства произошедшего выясняются, ведётся расследование несчастного случая.
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