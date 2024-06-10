Четыре года колонии грозит жителю Себежского района за кражу коньяка и лимонада в Пскове

11:22, 11 июня 2024, ПАИ

Утром 6 июня в Пскове из торгового зала одного из питейных заведений на улице Яна Фабрициуса молодой человек похитил бутылку коньяка и лимонад, после чего скрылся. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия. В результате им удалось установить подозреваемого в открытом хищении. Преступником оказался 23-летний безработный, ранее судимый житель поселка Идрица Себежского района.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие.