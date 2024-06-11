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Общество

Сергей Ефименко: Концепция внешней политики России определяет солидарность с африканскими государствами

Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ-2024 вновь отметил, что развитие и углубление отношений со странами Африки стало приоритетным во внешней политике России. Этому заявлению предшествовал визит на Африканский континент министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом мы поговорили с главой представительства МИД России в Пскове Сергеем Ефименко.

Сергей Ефименко

– Сергей Витальевич, какие именно страны в Африке посетил Сергей Лавров?

– С 3 по 6 июня Сергей Викторович Лавров в рамках африканского турне посетил четыре государства: Республику Гвинею, Республику Конго, Буркина-Фасо и Республику Чад. Напомню, это уже шестой визит нашего министра на Африканский континент за последние два года. Нельзя не отметить, что некоторые страны глава МИД России посетил впервые за многолетнюю историю дипломатических отношений нашей страны с этими государствами.

– О чем шла речь на переговорах?

– Сергей Лавров в ходе переговоров с африканскими коллегами подчеркнул традиционно дружественный характер российско-африканских отношений. Стороны обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего укрепления взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с упором на расширение кооперации в торгово-экономической, топливно-энергетической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Важный момент. В ходе встреч их участники констатировали общий принципиальный подход России и Африки в пользу формирования более справедливого полицентричного мироустройства при верховенстве международного права и Устава ООН, отказа от практики диктата и неоколониализма в мировых делах.

Конечно, особое внимание было уделено вопросам реформирования Совета Безопасности ООН, обстановке на Украине и вокруг неё, ситуации в Сахаро-Сахельском регионе и на Ближнем Востоке.

Министры иностранных дел подтвердили близость подходов и поддержку политико-дипломатических методов разрешения кризисных ситуаций в Африке при определяющей роли самих африканцев и содействии мирового сообщества. Условились укреплять и впредь координацию действий в ООН и на других многосторонних площадках.

– Можно ли считать, что визит Сергея Лаврова – это продолжение курса России, который был обозначен на втором саммите Россия – Африка в прошлом году?

– В ходе турне обсуждались вопросы, направленные на решение задач устойчивого продвижения российско-африканского многопланового взаимодействия и придания ему дополнительной динамики с учётом итогов второго саммита Россия – Африка 2023 года, а также в рамках подготовки к запланированной в ноябре министерской конференции Форума партнёрства Россия – Африка в Сочи. Кстати, хотел бы напомнить, что в Декларации второго саммита Россия – Африка, о котором вы упомянули, сказано, что стороны согласились содействовать углублению партнерства БРИКС – Африка и налаживанию диалога Организация Договора о коллективной безопасности – Африканский союз, Шанхайская организация сотрудничества – Африканский союз, а также совместно противодействовать проявлениям неоколониальной политики, имеющей целью подрыв суверенитета государств, лишение их свободы принятия самостоятельных решений, а также разграбление природных богатств.

– Интерес России и Африки друг к другу взаимный?

– Говоря о важности поездки Сергея Лаврова в Африку, нельзя не вспомнить о том, что недавно президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой особо почеркнул, что интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией является одним из приоритетных направлений внешней политики нашей страны.

Концепция внешней политики Российской Федерации определяет солидарность с африканскими государствами в их стремлении к установлению более справедливого многополярного мира и устранению социально-экономического неравенства, усиливающегося из-за изощренной неоколониальной политики ряда развитых государств в отношении Африки. Российская Федерация намерена способствовать дальнейшему становлению Африки в качестве самобытного и влиятельного центра мирового развития.

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