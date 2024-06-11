100-литровую кастрюлю щавелевого супа сварят на фестивале «Деревня» в Пустошкинском районе

11:48, 11 июня 2024, ПАИ

Столитровую кастрюлю щавелевого супа сварят на фестивале русской культуры «Деревня», который пройдёт в деревне Щукино Пустошкинского района 14 и 15 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Проект объединит традиционные и современные формы искусства и развлечений: мастер-классы от местных ремесленников, инсталляции, модные показы, диджей-сет в поле и выступления молодых фолк-артистов.

«Псковская область гордится возможностью быть хозяином такого замечательного события, которое соберет и сплотит людей разных возрастов, профессий и интересов вместе. Уверен, что фестиваль «Деревня» уже с первого года своего существования станет ярким символом нашего региона и важным событием в культурной жизни Псковской земли. Ведь этот праздник объединяет все лучшее, что у нас есть: самобытные таланты мастеров, разнообразие культурного наследия края и захватывающую дух красоту природы. Это будет незабываемый праздник, который останется в сердцах каждого участника на долгие годы», — прокомментировал предстоящее событие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Кулинарно-туристический проект «Вкусная Россия с Кухня.РФ» будет отвечать за гастрономическую составляющую: ярмарку фермерских продуктов, мастер-классы от шеф-поваров проекта по приготовлению русских блюд и их интерпретаций.

«15 июня пройдет масштабный мастер-класс по приготовлению щавелевого супа при участии шеф-поваров от КУХНИ.РФ Григория Мосина и Юлии Макиенко. Они расскажут и покажут, как добиться аутентичного вкуса, и при помощи гостей фестиваля сварят более 100 литров и установят рекорд России! После церемонии награждения будет масштабная дегустация, каждый желающий сможет попробовать рекорд на вкус», — обещают организаторы.

Сейчас художники приступили к созданию муралов на некоторых зданиях в Щукино. Окончательный вид работ можно будет оценить в дни фестиваля.

Дополнением к празднику станет музыкальная программа: от молодых фолк- и поп- артистов (лайн-ап: Lebedeva, Кай и Гетера, Matanya, Ася Зыкова) и диджей-сет на закате в стогах сена.