В Гдовском районе двое мужчин обокрали петербурженку

11:48, 11 июня 2024, ПАИ

Двое мужчин обокрали дачный дом петербурженки в деревне Озерцы Гдовского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчины выставили оконную раму и похитили инструменты, музыкальные колонки и другое имущество. Причинённый ущерб составил 30 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

В краже подозреваются безработные 26-летний пскович и 38-летний житель Гдова, они дали признательные показания. Полицейские изъяли похищенное.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы.