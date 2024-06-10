В Гдовском районе двое мужчин обокрали петербурженку
Двое мужчин обокрали дачный дом петербурженки в деревне Озерцы Гдовского района, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Мужчины выставили оконную раму и похитили инструменты, музыкальные колонки и другое имущество. Причинённый ущерб составил 30 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.
В краже подозреваются безработные 26-летний пскович и 38-летний житель Гдова, они дали признательные показания. Полицейские изъяли похищенное.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчинам может грозить до пяти лет лишения свободы.
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