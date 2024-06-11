Борис Елкин назвал сроки завершения работ по карточному ремонту улиц Пскова

12:01, 11 июня 2024, ПАИ

Глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале назвал сроки завершения работ по карточному ремонту улиц Пскова.

«Вырезанные карты на улицах Пскова постепенно заполняются асфальтом», – отметил он.

Сегодня рабочие асфальтируют перекресток Леона Поземского с Алмазной и Балтийскую. Ранее асфальт уложен на Льва Толстого, Вокзальной, Калинина, Георгиевской, Комиссаровском переулке и перекрёстке Поземского с Шоссейной.

На очереди круг у «Акваполиса», участки Восточного проезда, Народной, Байкова, Конной и перекресток Леона Поземского с Чудской. Затем подрядчик перейдёт на Запсковье.

«В течение двух недель, если позволит погода, работы будут завершены», – уточнил Борис Елкин.