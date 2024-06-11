Первый спортивный полёт на Международной встрече воздухоплавателей прошёл в Великих Луках

12:18, 11 июня 2024, ПАИ

Первый спортивный полёт 29-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту и 28-й Международной встречи воздухоплавателей прошёл в Великих Луках, сообщается в группе «Воздухоплавание Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках первого спортивного полёта спортсмены преодолели три задания – два виртуальных, а также вальс-сомнение на четыре физические мишени.

Первую тысячу очков на первом задании по предварительным результатам заработал победитель Международной встречи воздухоплавателей 2021 года Олег Снетков, представляющий Тулу.

Все справились со вторым заданием, но точнее оказались великолучане Иван Сундуков и Максим Валуев, а также действующий чемпион встречи из Тулы Дмитрий Жохов.

В третьем задании «Продолжение полёта» выиграл Андрей Кульков из Тулы.

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