Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
С шестью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
При исполнении воинского долга погибли сержант Иван Лопыренков, ефрейтор Сергей Семёнов, рядовой Евгений Васильев, рядовой Виталий Голутво, рядовой Игорь Гришин и рядовой Борис Чагин.
Михаил Ведерников выразил свои соболезнования семьям погибших военнослужащих, а также заверил, что им окажут всю необходимую помощь.
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