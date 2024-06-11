Ещё с шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

13:20, 11 июня 2024, ПАИ

С шестью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова











При исполнении воинского долга погибли сержант Иван Лопыренков, ефрейтор Сергей Семёнов, рядовой Евгений Васильев, рядовой Виталий Голутво, рядовой Игорь Гришин и рядовой Борис Чагин.

Михаил Ведерников выразил свои соболезнования семьям погибших военнослужащих, а также заверил, что им окажут всю необходимую помощь.