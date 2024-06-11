Новые конвоиры в Псковской области приняли присягу

13:22, 11 июня 2024, ПАИ

В преддверии празднования Дня России в отделе по конвоированию УФСИН России по Псковской области молодые сотрудники приняли присягу, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

На плацу учреждения в присутствии руководства и личного состава новобранцы дали клятву соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, достойно исполнять свой служебных долг, возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.

«Принятие присяги – волнующий момент в жизни каждого молодого сотрудника ФСИН России. Поздравляю с этим знаменательным днем. Служите с честью, укрепляйте авторитет сотрудника УИС, продолжайте и приумножайте лучшие традиции старшего поколения», – отметил в напутственном слове временно исполняющий обязанности начальника отдела по конвоированию Владимир Савельев.