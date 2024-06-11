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Псковские футболистки после трёх туров ЮФЛ идут на втором месте

Псковские футболистки клуба «Псков» после прошедших трёх туров Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) вышли на второе место, сообщили ПАИ в пресс-службе ФК «Псков».

Псковские футболистки после трёх туров ЮФЛ идут на втором месте. Фото: ФК «Псков»

В первых двух турах псковички сыграли вничью со счётом 0:0 против команды Брянского городского спортивного комбината «Спартак» и спортшколы из Петрозаводска. В третьем туре «Псков» обыграл спортшколу «Ленинградец» со счётом 2:0.

По итогам первых матчей псковички завоевали пять очков и расположились на втором месте. Лидирует петербургский «Зенит», у которого в активе девять очков, а третье место с четырьмя очками занимает петербургский «Лидер».

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