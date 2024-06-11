Лингвистический лагерь открылся в музее-усадьбе народа сето в Псковской области

13:45, 11 июня 2024, ПАИ

Традиционный летний лингвистический лагерь открылся в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Знакомство с культурой сето – обязательная программа в летнем лингвистическом лагере. У народа сето нет письменности: обучение языку происходит в быту, а также посредством национального фольклора – песен, игр и танцев. Для участников лагеря будут организованы экскурсии, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни и рукоделию.

В этом году лагерь принимает школьников из Киршинской школы. Дети пребывают в лагере в дневное время.

«Ребята уже успели изучить традиции земледелия, хозяйка усадьбы провела экскурсию и рассказала детям о лекарственных травах. Знания о полезных свойствах растений у сето передавались из поколения в поколение. Например о том, что семена тмина высушивают и используют в кулинарии. Он добавляет пряный аромат бульонам и супам, кашам, им приправляют сыр. А чай с мятой помогает восстановить силы после тяжёлого дня», – отметили в пресс-службе.

Детский лингвистический лагерь проводится по инициативе Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество сето» при поддержке правительства Псковской области уже более 10 лет.