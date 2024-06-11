Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Лингвистический лагерь открылся в музее-усадьбе народа сето в Псковской области

Традиционный летний лингвистический лагерь открылся в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

​Лингвистический лагерь открылся в музее-усадьбе народа сето. Фото музея-заповедника «Изборск»

Знакомство с культурой сето – обязательная программа в летнем лингвистическом лагере. У народа сето нет письменности: обучение языку происходит в быту, а также посредством национального фольклора – песен, игр и танцев. Для участников лагеря будут организованы экскурсии, мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни и рукоделию.

В этом году лагерь принимает школьников из Киршинской школы. Дети пребывают в лагере в дневное время.

«Ребята уже успели изучить традиции земледелия, хозяйка усадьбы провела экскурсию и рассказала детям о лекарственных травах. Знания о полезных свойствах растений у сето передавались из поколения в поколение. Например о том, что семена тмина высушивают и используют в кулинарии. Он добавляет пряный аромат бульонам и супам, кашам, им приправляют сыр. А чай с мятой помогает восстановить силы после тяжёлого дня», – отметили в пресс-службе.

Детский лингвистический лагерь проводится по инициативе Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество сето» при поддержке правительства Псковской области уже более 10 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июня 2024

Лингвистический лагерь открылся в музее-усадьбе народа сето в Псковской области
11 июня 2024

Сцену для хорового фестиваля монтируют в Псковском кремле
11 июня 2024

На концерт органной музыки приглашают псковичей
10 июня 2024

V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» пройдёт в Пскове в июле
10 июня 2024

Себежанка стала дипломантом первой степени всероссийского вокального конкурса
10 июня 2024

Режим работы музея-заповедника «Изборск» изменится 11 июня
10 июня 2024

Подведены итоги Дней пушкинской поэзии и русской культуры
10 июня 2024

Мастер-класс по созданию кукольных героев сказок Пушкина провели на выставке-форуме «Россия»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...