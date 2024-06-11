Команда Великолукского медколледжа заняла второе место на конкурсе в Белоруссии

14:20, 11 июня 2024, ПАИ

Команда Великолукского медицинского колледжа заняла второе место в VIII студенческом конкурсе профессионального мастерства «Медицина без границ – 2024» в Белоруссии, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

В этом году в конкурсе приняли участие четыре колледжа из России и Белоруссии. Целый день участники состязались, демонстрируя своё профессиональное мастерство и творческие таланты.

Команда Великолукского медколледжа заняла второе место. Студентки специальности «Лечебное дело» показали хорошее знание теории, высокий уровень практических навыков. Кроме того, каждая участница конкурса стала победительницей в своей номинации: Вера Иванова – «Лучший в командной работе», Дина Шатрова – «Самый артистичный».