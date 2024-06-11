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Общество

Флаг России развернули в центре Пскова

Флаг России развернули на Октябрьской площади около памятника княгине Ольге в Пскове сегодня, 11 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие проходит в преддверии Дня России, который отмечается 12 июня. В нём приняли участие «Молодая гвардия Единой России» и активисты молодёжных организаций.

  • Акция в преддверии Дня России
    Фото: ПАИ
  • Акция в преддверии Дня России
    Фото: ПАИ
  • Акция в преддверии Дня России
    Фото: ПАИ
  • Акция в преддверии Дня России
    Фото: ПАИ

Также в рамках мероприятия жителям и гостям города раздают ленточки-триколор.

Владимир Алексеев. Фото: ПАИ

«Для каждого человека лента – это особенный атрибут, и я не исключение. Каждый раз, когда я держу в руке эту, казалось бы, обычную ленту, я испытываю необычайную гордость за свой народ, за свою страну и чувствую единение, которое наполняет здесь всех нас, людей, которые принимают участие в этой акции», – подчеркнул руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Владимир Алексеев.

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