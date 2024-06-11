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На бесплатные кинопоказы во Дворе Постникова приглашают псковичей

На бесплатные кинопоказы во Дворе Постникова приглашают псковичей 12 июня. Количество мест ограничено, предупредили в Псковском музее.

Фото Псковского музея

14:00 - 14:45 состоится показ фильма «Ковчег» (реж. Станислав Ставинов), 6+ (44 мин.) Это фильм о большом Кавказском биосферном заповеднике, о дикой природе и о людях, оказывающихся внутри. Мало кто знает, но именно здесь, на Западном Кавказе, наивысший уровень биоразнообразия в Европе. Растёт самый высокий лес и выпадает самый глубокий снег. А ещё здесь обитает одна из крупнейших популяций зубров в мире, которую чудом удалось восстановить всего от одного последнего оставшегося в живых быка по кличке Кавказ.

15:00 - 15:20 – «Балалайка 2.0» (реж. Владимир Бучинский, Руслан Махмуд-Ахунов), 12+ (20 мин.) Москвич Даниил Воронов – молодой музыкант-балалаечник. Он выступает на улице и в небольших клубах. Увлечение балалайкой изменило его жизнь: он приехал из Москвы в Ульяновск, где благодаря деятельности нескольких людей возник центр возрождения балалайки – открылась мануфактура и единственный в мире музей балалайки. Теперь он часть этого феномена. Но сумеет ли Даниил вписать традиционную балалайку в современный музыкальный контекст?

15:30 - 16.50 – «Музыка Сибири» (реж. Владимир Батуров), 12+ (1 ч. 17 мин.) Музыка Сибири – фильм о колоритном сибирском звучании. О пробирающем до мурашек горловом пении. От героического эпоса до мистического горлового пения – фильм расскажет о талантливых музыкантах, которые воплощают культуру, дух и философию своего народа в самобытном музыкальном мире фольклора и народных песен.

Вход свободный. Телефоны для записи: +7 911 358 08 16, 8 8112 29 22 59. Также можно записаться через личные сообщения группы музейного комплекса «Двор Постникова» (https://vk.com/dvorpost).

Организатором мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства культуры России, Министерства образования России и Министерства просвещения России.

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На бесплатные кинопоказы во Дворе Постникова приглашают псковичей

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