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О подготовке к ЕГЭ по химии рассказал стобалльник из Великих Лук

​О подготовке к ЕГЭ по химии рассказал стобалльник из Великих Лук Никита Антонов. Он один из девяти выпускников, получивших высший балл по этой дисциплине. Никита заканчивает 11 класс средней школы №7 имени Антона Злобина. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Фото предоставлено комитетом по образованию

Никита учился на отлично по всем предметам, поэтому претендентует на получение золотой медали. На протяжении нескольких лет принимал результативное участие во Всероссийской олимпиаде школьников по химии и биологии, ежегодно становился победителем и призёром муниципального и регионального этапов олимпиады по этим предметам, участником заключительного этапа олимпиады по химии, который проходил в марте 2023 года на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. Активно участвовал и в перечневых олимпиадах по химии и биологии, стал победителем Московской олимпиады школьников по генетике.

Никита дважды успешно проходил конкурсный отбор на участие в образовательных программах по химии и генетическим технологиям в образовательном центре «Сириус».

Принимал активное участие в студенческих конференциях и становился призёром, в том числе в региональном химическом турнире.

В мае 2024 года Никита получил муниципальную премию «Золотые паруса».

«Я начал подготовку к сдаче ЕГЭ еще в 9 классе. Помимо уроков химии посещал факультативы вместе с учениками 10 и 11 классов, на которых изучали теорию и занимались решением задач повышенной сложности. Кроме этого, увлекся олимпиадной химией, изучал материалы лекций преподавателей МГУ и читал специализированную литературу. В 10 классе я принимал участие в апрельской образовательной программе по химии в «Сириусе», где занимался интенсивной подготовкой к решению задач олимпиадного уровня. Это был увлекательный и интересный опыт, однако достаточно трудоёмкий и занимающий почти всё свободное время. Поэтому проблем при подготовке к ЕГЭ у меня не возникало, задания на самом экзамене не вызвали никаких трудностей. Вариант для меня был несложный. Я очень благодарен за помощь в подготовке своему учителю химии Галине Сергеевне Основской и всем учителям школы за понимание и доброе отношение», - поблагодарил Никита Антонов.

Поступать великолучанин планирует на химический факультет МГУ.

Напомним, что экзамен по химии проходил 23 мая, в экзамене участвовало 286 человек, результаты выпускники узнали 6 июня.

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