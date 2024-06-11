О подготовке к ЕГЭ по химии рассказал стобалльник из Великих Лук

16:24, 11 июня 2024, ПАИ

​О подготовке к ЕГЭ по химии рассказал стобалльник из Великих Лук Никита Антонов. Он один из девяти выпускников, получивших высший балл по этой дисциплине. Никита заканчивает 11 класс средней школы №7 имени Антона Злобина. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Никита учился на отлично по всем предметам, поэтому претендентует на получение золотой медали. На протяжении нескольких лет принимал результативное участие во Всероссийской олимпиаде школьников по химии и биологии, ежегодно становился победителем и призёром муниципального и регионального этапов олимпиады по этим предметам, участником заключительного этапа олимпиады по химии, который проходил в марте 2023 года на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. Активно участвовал и в перечневых олимпиадах по химии и биологии, стал победителем Московской олимпиады школьников по генетике.

Никита дважды успешно проходил конкурсный отбор на участие в образовательных программах по химии и генетическим технологиям в образовательном центре «Сириус».

Принимал активное участие в студенческих конференциях и становился призёром, в том числе в региональном химическом турнире.

В мае 2024 года Никита получил муниципальную премию «Золотые паруса».

«Я начал подготовку к сдаче ЕГЭ еще в 9 классе. Помимо уроков химии посещал факультативы вместе с учениками 10 и 11 классов, на которых изучали теорию и занимались решением задач повышенной сложности. Кроме этого, увлекся олимпиадной химией, изучал материалы лекций преподавателей МГУ и читал специализированную литературу. В 10 классе я принимал участие в апрельской образовательной программе по химии в «Сириусе», где занимался интенсивной подготовкой к решению задач олимпиадного уровня. Это был увлекательный и интересный опыт, однако достаточно трудоёмкий и занимающий почти всё свободное время. Поэтому проблем при подготовке к ЕГЭ у меня не возникало, задания на самом экзамене не вызвали никаких трудностей. Вариант для меня был несложный. Я очень благодарен за помощь в подготовке своему учителю химии Галине Сергеевне Основской и всем учителям школы за понимание и доброе отношение», - поблагодарил Никита Антонов.

Поступать великолучанин планирует на химический факультет МГУ.

Напомним, что экзамен по химии проходил 23 мая, в экзамене участвовало 286 человек, результаты выпускники узнали 6 июня.