Выпускники в Псковской области сдали ЕГЭ по истории, биологии и письменному инязу

17:11, 11 июня 2024, ПАИ

11 июня выпускники Псковской области сдали экзамены по выбору: биологию, историю, иностранные языки письменно. Следующим по популярности после обществознания является экзамен по биологии, его выбрали 489 выпускников. Экзамен по истории сдавали 449 человек, и по иностранным языкам письменную часть писали 232 человека. Самыми малочисленными являются экзамены по немецкому и французскому языкам, их сдавали всего три выпускника, рассказали в региональном комитете по образованию.

Экзамены проходили в 25 пунктах проведения экзаменов, в том числе по английскому языку письменно на дому. Для организации экзамена в пунктах проведения задействовано более 1400 педагогов.

Предметные комиссии по биологии, истории и иностранным языкам начнут свою работу 12 июня.

Свои результаты ребята узнают не позднее 26 июня. Ознакомиться с ними необходимо в своей школе под подпись, также результаты будут доступны на официальном информационном портале ЕГЭ https://checkege.rustest.ru/.