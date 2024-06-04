Более тысячи псковских школьников сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

12:58, 04 июня 2024, ПАИ

1 627 школьников из Псковской области сдают ЕГЭ по физике и обществознанию сегодня, 4 июня, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Обществознание пишет 1 241 человек, физику – 386. Экзамен проходит в 32 пунктах, в том числе и на дому. В пунктах проведения экзамена (ППЭ) задействовано более 1 100 педагогов.

Экзаменационные работы по физике и обществознанию начнут проверять 5 июня, а результаты выпускники смогут узнать не позднее 20 июня.

Напомним, что 7 и 8 июня пройдут экзамены по информатике и устной части иностранных языков. Также с 13 по 21 июня, в резервные сроки основного периода, ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет. Дополнительные дни проведения Единого государственного экзамена запланированы на 4 и 5 июля.

Ранее школьники уже написали ЕГЭ по русскому языку, математике, химии, литературе и географии. Экзамен по математике базового и профильного уровня сдавали почти 2,5 тысячи выпускников.

Всего в регионе сдать ЕГЭ предстоит свыше 2,7 тысячи человек, 2,5 тысячи из которых – выпускники этого года.