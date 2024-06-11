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Псковская область занимает второе место в СЗФО по раннему выявлению онкозаболеваний

Псковская область занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по выявлению онкозаболеваний на ранних стадиях, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Псковская область занимает второе место в СЗФО по раннему выявлению онкозаболеваний. Фото: пресс-служба правительства региона

Качество диагностики улучшилось благодаря внедрению современных методов выявления онкозаболеваний, в том числе рака лёгкого. Исследования проводят на специализированном оборудовании последнего поколения, аналоги которого работают в лечебных учреждениях федерального уровня.

Так, в Псковском онкодиспансере активно развивается метод эндоскопической ультрасонографии (ЭУС), которая позволяет определить стадию опухоли до операции, а врач-хирург может выбрать оптимальный способ, что значительно улучшит результаты исследования, отметил главврач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров.

Кроме того, в прошлом году в Псковском онкодиспансере появились революционные методы диагностики рака лёгкого: было создано отделение торакальной онкологии. Это позволило улучшить качество медицинской помощи, обеспечить преемственность пациентов с новообразованиями грудной клетки и раком лёгких на всех этапах лечения и диагностики.

В этом году в Псковском онкодиспансере впервые успешно провели инновационную диагностическую процедуру – трансторакальную пункцию образования лёгкого под КТ-навигацией. «Это новый этап в борьбе с онкологическими заболеваниями лёгких, который помогает повысить эффективность диагностики, точность лечения и улучшить прогноз для пациентов с раком лёгкого», – подчеркнул Александр Юров.

Также в этом году Псковский онкодиспансер планирует запустить стереотаксическую лучевую терапию (метод радиохирургии) и открыть новое отделение структурного отделения онкодиспансера – центр амбулаторной онкологической помощи.

За время реализации президентского нацпроекта «Здравоохранение» Псковский онкодиспансер получил более 100 единиц современного оборудования на сумму более 467 миллионов рублей.

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