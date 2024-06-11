Экоакция «Чистые берега» прошла в деревне Крупп Печорского муниципального округа

18:27, 11 июня 2024, ПАИ

Экологическая акция «Чистые берега» прошла в 11-й раз в деревне Крупп Печорского муниципального округа сегодня, 11 июня. Акция проводится в рамках XX Псковской парусной регаты, посвящённой 320-летию «Виктории на Чудском озере», 325-летию Андреевского флага и 320-летию Кронштадта, сообщили в районной газете «Печорская правда».

Сами участники посвятили эту акцию Дню России. По уже сложившейся традиции в акции приняли участие жители деревни Крупп, учащиеся и учителя местной школы, представители администрации округа, а также гости из Москвы и Санкт-Петербурга. На мероприятие пришли целыми семьями.

С приветственным словом к участникам обратились организатор парусной регаты Алексей Груненышев, представитель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Евгений Захаров, председатель Санкт-Петербургского Морского собрания Сергей Ирютин, руководитель Псковского отделения Народного фронта Виктор Остренко и замглавы округа Светлана Жирнова.

Участники акции разделились на три команды, каждая из которых получила своё задание и свой маршрут. Было убрано от мусора три территории: береговая линия и лесополоса вдоль Тиглицкого озера, а также берег Псковского озера.

«Все работали очень активно, за что и получили заслуженные подарки. Гости также подарили учителям Круппской школы комплекты книг. Каждый участник получил интересную книгу об экологии от Виктора Остренко. Евгений Захаров также привёз с собой частичку мощей Николая Чудотворца, и все желающие смогли к ней приложиться. Такие акции очень важны для воспитания подрастающего поколения. Надеемся, что те ребята, которые сегодня активно собирали мусор на берегу своего любимого озера, никогда не будут мусорить сами и научат этому своих друзей», – пишет газета.

Напомним, что юбилейная, XX Псковская парусная регата проходит в Печорском районе с 11 по 17 июня. Завтра в деревне Кривск состоится её торжественное открытие.