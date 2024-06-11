Центр молодёжи и общественных инициатив стал членом Ассоциации волонтёрских центров

18:57, 11 июня 2024, ПАИ

Центр молодёжи и общественных инициатив стал членом Ассоциации волонтёрских центров. Об этом сообщила директор АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачёва, которая принимает участие в составе делегации Псковской области «Добро. Конференции» в Москве.

Образовательная программа «Добро. Конференции» делится на треки по направлениям деятельности организаторских сообществ в сфере волонтёрства. В ней участвует порядка 1 500 участников из 600 городов России. Это руководители «Добро. Центров» и партнёров «Добро.РФ». На конференции представят результаты работы Ассоциации волонтёрских центров за десять лет и стратегию развития организации до 2030 года. Собравшиеся обмениваются опытом, знакомятся с лучшими практиками социальной активности и укрепляют партнёрские связи.

«В ближайшие дни в Москве и особенно на ВДНХ атмосфера добра. Наш центр молодёжи и общественных инициатив теперь также является частью большой экосистемы «Добро.РФ» и берёт курс на дальнейшее развитие и объединение неравнодушных людей, поиск партнёров и единомышленников», – отметила директор АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Алеся Михачёва.