Денис Салий и Оксана Филиппова посетили объекты Пушкиногорья, реализуемые в рамках нацпроектов

19:09, 11 июня 2024, ПАИ

Пушкиногорский район с рабочим визитом посетил первый заместитель губернатора Псковской области Денис Салий, курирующий деятельность представительства региона в Москве. Об этом сообщила глава района Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В рамках рабочего визита сегодня, 11 июня, Денис Салий и Оксана Филиппова посетили объекты, которые в настоящее время реконструируются по программам «Комплексное развитие сельских территорий», «Формирование комфортной городской среды», «Малые города и исторические поселения» и другим, а также ознакомились с проектами, которые уже реализованы или планируются к строительству или реконструкции на будущее.

«Программа была насыщенной. Денис Александрович впервые в нашем районе, и его интересовал широкий спектр вопросов – от туризма и создания новых культурно-просветительских пространств и благоустроенных площадок, проблем с водоснабжением и газификации района до расширения возможностей участия муниципального образования в различных федеральных проектах и грантовых конкурсах. И конечно, посещение Святогорского Свято-Успенского монастыря и возложение цветов к могиле А. С. Пушкина. Такие визиты, безусловно, позволяют на местах обозначать перед руководством области самые острые для района вопросы, решение которых позволит качественно улучшить жизнь населения», – подчеркнула Оксана Филиппова.