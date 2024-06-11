Названа причина временного прекращения работы гинекологического отделения Опочецкой межрайонной больницы

20:00, 11 июня 2024, ПАИ

Гинекологическое отделение Опочецкой межрайонной больницы временно закрыто на время отпуска врача. Основную причину временного прекращения работы отделения назвали в комитете по здравоохранению Псковской области.

Временное закрытие отделения связано с нехваткой специалистов данного профиля.

«Руководство Опочецкой межрайонной больницы ищет врачей по этому и другим профилям. С начала этого года в больницу трудоустроен врач-хирург, после завершения целевой ординатуры начнёт работу эндокринолог. Комитетом дано поручение усилить работу по привлечению врача – акушера-гинеколога, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем», – подчеркнули в региональном комитете.