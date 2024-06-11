Машинно-тракторный парк Новосокольнического предприятия ЖКХ пополнился очередной новинкой
Машинно-тракторный парк Новосокольнического предприятия ЖКХ пополнился очередной новинкой. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край» со ссылкой на главу района Виталия Соловьёва.
На этот раз поступил автогрейдер, который необходим в любое время года. Он будет использоваться для профилирования и планировки грунтовых дорог, а также для очистки от снега.
Глава района благодарит губернатора Михаила Ведерникова за поддержку и помощь в приобретении техники.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 июня 2024
Машинно-тракторный парк Новосокольнического предприятия ЖКХ пополнился очередной новинкой
11 июня 2024
Денис Салий и Оксана Филиппова посетили объекты Пушкиногорья, реализуемые в рамках нацпроектов