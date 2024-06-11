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Общество

Машинно-тракторный парк Новосокольнического предприятия ЖКХ пополнился очередной новинкой

Машинно-тракторный парк Новосокольнического предприятия ЖКХ пополнился очередной новинкой. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край» со ссылкой на главу района Виталия Соловьёва.

​Машинно-тракторный парк Новосокольнического предприятия ЖКХ пополнился очередной новинкой. Фото здесь и далее из соцсетей Виталия Соловьёва

На этот раз поступил автогрейдер, который необходим в любое время года. Он будет использоваться для профилирования и планировки грунтовых дорог, а также для очистки от снега.

Глава района благодарит губернатора Михаила Ведерникова за поддержку и помощь в приобретении техники.

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