Машинно-тракторный парк Новосокольнического предприятия ЖКХ пополнился очередной новинкой

21:42, 11 июня 2024, ПАИ

Машинно-тракторный парк Новосокольнического предприятия ЖКХ пополнился очередной новинкой. Об этом пишет районная газета «Новосокольнический край» со ссылкой на главу района Виталия Соловьёва.

На этот раз поступил автогрейдер, который необходим в любое время года. Он будет использоваться для профилирования и планировки грунтовых дорог, а также для очистки от снега.

Глава района благодарит губернатора Михаила Ведерникова за поддержку и помощь в приобретении техники.