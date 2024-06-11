Борис Елкин вручил членам УИК благодарственные письма
Глава Пскова Борис Елкин вручил членам участковых избирательных комиссий почётную грамоту и благодарственные письма администрации Пскова за личный вклад в общественную деятельность и развитие гражданского общества. Об этом глава города сообщил в своём телеграм-канале.
Борис Елкин подчеркнул, что на членах УИК лежит вся ответственность за организацию выборного процесса, и добавил, что выборы президента России в марте этого года прошли в Пскове без единой жалобы благодаря их стараниям.
«Искренне поблагодарил членов избиркомов, председателя ТИК города Пскова Анну Садовникову и руководителя облизбиркома Игоря Сопова за этот важный труд. Благодаря ему доверие граждан к избирательной системе с каждым годом растёт. Это дорогого стоит!» – отметил Борис Елкин.
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