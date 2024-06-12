Александр Котов: История не раз доказывала, что только общими усилиями можно отстоять суверенитет страны

09:24, 12 июня 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Днём России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём России! Россия – уникальная страна, вобравшая в себя самобытность каждого народа, проживающего на её территории, и объединившая это богатейшее наследие в единый культурный сплав. Тысячелетняя история и люди, беззаветно любящие родную землю, – на этом нерушимом фундаменте стоит и крепнет наша Отчизна», – написал Александр Котов.

Он отметил, что мощь и сила Российского государства всегда были в сплочённости граждан. «История не раз доказывала, что только общими усилиями можно отстоять суверенитет страны, покорить космос, реализовать грандиозные технологические и культурные проекты. И сегодня настоящее и будущее нашего Отечества напрямую зависит от усилий каждого из нас и от наших общих сплочённых действий. Уверен, вместе мы преодолеем любые трудности во имя развития и процветания великой России!» – считает спикер областного парламента.

Также он пожелал мира, прогресса и преуспевания России и её гражданам.