Россия сохранила второе место в рейтинге стран – производителей золота

10:26, 12 июня 2024, ПАИ

Россия сохранила второе место в мировом рейтинге производителей золота, подсчитали аналитики РИА Новости по данным профильных министерств и ведомств.

В 2021 году Минфин сообщал, что производство этого металла составляло 313,8 тонны. По данным Росстата, в 2022 году производство выросло на 2,3 %, а в 2023 году, наоборот, сократилось на 2,5 %, исходя из чего в прошлом году оно составило 313 тонн.

При этом другие источники оценивают производство золота в России выше: исходя из данных Всемирного совета по золоту, оно составило 330,7 тонны, австралийское профильное министерство приводит показатель 332 тонны. При этом геологическая служба США даёт более скромную оценку – 310 тонн.

Китай, согласно данным Геологической службы США, в прошлом году сохранил многолетнее лидерство по производству золота, выпустив 370 тонн этого металла. Австралия, по информации её министерства, стала третьей, столкнувшись с сокращением производства почти на 3 % – до 294 тонн.

В пятёрку также входят Канада и США: по данным американской геологической службы, страны произвели 200 и 170 тонн золота соответственно.