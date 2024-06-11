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Происшествия

Пропавшего год назад псковича разыскивает полиция

Псковские полицейские разыскивают мужчину, пропавшего в Пскове летом 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшего мужчину зовут Андрей Петров, ему 46 лет. Он проживал на 2-й Посёлочной улице в Пскове. С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз его видели у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской.
Мужчине на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, короткие. Передвигался с трудом, походка шатающаяся: имелись проблемы с ногами.
Он был одет в зелёную футболку с вырезом на груди, в тёмно-зелёного цвета в полоску куртку с капюшоном, чёрные тканевые штаны и тёмно-синие тапки. На нём также были серая кепка и очки с чёрной оправой.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02, 112.
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