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Выездная диспансеризация проходит в Корытово

Выездная диспансеризация для взрослого населения на передвижном мобильном комплексе проходит на остановке «Пристань» в микрорайоне Корытово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской поликлиники Пскова.

Фото: Псковская городская поликлиника

Диспансеризация проходит с 10:00 до 14:00.

«Диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап – анкетирование, пациент отвечает на ряд вопросов. Затем замеряют вес, рост, насыщение крови кислородом, артериальное давление, внутриглазное давление, делают ЭКГ, флюорографию, забирают биохимический анализ крови анализатором на глюкозу и холестерин. Далее, по данным обследования, выявляют факторы риска. Если есть необходимость, человека отправляют на второй этап диспансеризации в поликлинику для дальнейшего обследования».

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. За 1-2 часа до сдачи крови воздержаться от курения, не употреблять сок, чай, кофе, можно пить негазированную воду. По всем вопросам обращайтесь в колл-центр поликлиники по номеру 299-028.

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