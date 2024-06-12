Выездная диспансеризация проходит в Корытово

12:06, 12 июня 2024, ПАИ

Выездная диспансеризация для взрослого населения на передвижном мобильном комплексе проходит на остановке «Пристань» в микрорайоне Корытово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской поликлиники Пскова.

Диспансеризация проходит с 10:00 до 14:00.

«Диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап – анкетирование, пациент отвечает на ряд вопросов. Затем замеряют вес, рост, насыщение крови кислородом, артериальное давление, внутриглазное давление, делают ЭКГ, флюорографию, забирают биохимический анализ крови анализатором на глюкозу и холестерин. Далее, по данным обследования, выявляют факторы риска. Если есть необходимость, человека отправляют на второй этап диспансеризации в поликлинику для дальнейшего обследования».

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. За 1-2 часа до сдачи крови воздержаться от курения, не употреблять сок, чай, кофе, можно пить негазированную воду. По всем вопросам обращайтесь в колл-центр поликлиники по номеру 299-028.