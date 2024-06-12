XX Псковская парусная регата проходит в акватории Псковского озера

12:37, 12 июня 2024, ПАИ

XX Псковская парусная регата проходит в акватории Псковского озера. В этом году мероприятие посвящено 320-летию «Виктории на Чудском озере», 325-летию Андреевского флага и 320-летию Кронштадта. Торжественное открытие соревнований состоится в День России, передаёт корреспондент ПАИ.

В соревнованиях принимают участие около 150 спортсменов со всей России.

Участников регаты поприветствовали врио председатель комитета по спорту Галина Овсова, исполнительный директор АНО «Псковская регата» Михаил Савинов, председатель Санкт-петербургского морского собрания Сергей Ирютин.

Во время регаты на базе пансионата «Кривск» проведут межрегиональное соревнование «Ганзейская Псковская парусная регата» в юношеских классах яхт: «Оптимист», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Зум 8», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7», «Ракета 270», этапы Кубка России в классе яхт «Микро», «Летучий Голландец» и «Звездный», этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», а также региональные соревнования «Приз крейсера Аврора» в классах яхт: «Четвертьтонник», «Open 800», «Минитонник».