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Экономика

Китайские потребители всё больше интересуются здоровой пищей из России

Спрос на российскую сельскохозяйственную продукцию в Китае по-прежнему высок, особенно это проявляется в растущем спросе китайцев на здоровую пищу из России, сообщает РИА Новости.

Китайские эксперты отмечают, что по мере того как растет объем российско-китайской торговли, и все больше китайских компаний узнают о сельскохозяйственной продукции из России, растет качество экологического сельского хозяйства, то, если говорить о Китае, рынок сельскохозяйственной продукции продолжает расширяться

Также они отмечают, что сейчас покупательная способность китайцев растет, кроме того, увеличивается их интерес к здоровым экологически чистым продуктам, и российская продукция отвечает этим запросам.

Ранее сообщалось, что почти 10 тысяч тонн мяса и рыбы отправили из Псковской области в восемь стран мира. В том числе и в Китай. 8,6 тысячи тонн (310 партий) замороженного мяса и мясосырья псковские предприятия-производители отправили в Китай, Гонконг и Вьетнам

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