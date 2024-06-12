Электросамокатчик попал в больницу после ДТП в Пскове

17:40, 12 июня 2024, ПАИ

Электросамокатчик госпитализирован в результате ДТП в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Автомобиль и электросамокат столкнулись на улице Киселёва у дома № 11 в Пскове. В результате ДТП пострадал 20-летний водитель электросамоката. Он госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.