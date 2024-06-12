До +24 градусов прогнозируется в Псковской области 13 июня
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 13 июня. Без существенных осадков, сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных и северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области составит ночью орт +5 до +10 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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