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Митрополит Арсений совершил Божественную литургию в храме Александра Невского в Пскове

Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил Божественную Литургию в храме святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова сегодня, в празднование отдания праздника Пасхи, 12 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Митрополит Арсений совершил Божественную литургию в храме Александра Невского в Пскове. Фото: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: почётный настоятель воинского храма святого Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор; настоятель храма святого Александра Невского иерей Александр Короплясов с храмовым духовенством, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский), благочинный храмов Псковского района иерей Михаил Буценка, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца поселка Камно Псковского района иерей Василий Андреев, настоятель храма Успения Божией Матери (в Бутырках) города Пскова иерей Сергий Саввин, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского (с Залужья) города Пскова иерей Константин Быков, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана ( с Гремячей горы) города Пскова иерей Александр Смирнов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла (с Буя) города Пскова иерей Алексий Короплясов, настоятель храма святых Жен-Мироносиц города Пскова Кирилл Ладанов, настоятель храма святой мученицы Татианы поселка Соловьи Псковского района иерей Антоний Лунгу.

Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора диакон Антоний Кармазин.

Песнопения литургии исполнил хор храма под управлением Анны Винидиктовой. За богослужением молились воины Псковского гарнизона, курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России, прихожане храма и паломники.

По окончании литургии был совершен пасхальный крестный ход, по окончании которого митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

По окончании богослужения Владыка митрополит, духовенство и все присутствующие в храме были приглашены на праздничный фестиваль «День казачьего гостеприимства», организаторами которого выступило казачье общество «Казачья стража» при храме святого благоверного князя Александра Невского.

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