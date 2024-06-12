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С Днём России поздравили псковичей волонтёры из Ресурсного центра добровольчества

С Днём России горожан поздравили псковские волонтёры из Ресурсного центра добровольчества. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

​С Днём России горожан поздравили псковские волонтёры из Ресурсного центра добровольчества. Фото здесь и далее: Центр молодёжи и общественных инициатив

Волонтёры вышли на улицы города и поздравляли прохожих. Они вручали ленточки с российским триколором и открытки, а также предлагали сделать памятное фото со специальной тематической фоторамкой.

«На улицах городах сегодня было многолюдно. Волонтёры в куртках в цветах флага нашей страны добавили колорита, новых эмоций и впечатлений в этот праздник. Все желающие могли записать поздравления своим друзьям и близким, чтобы этот День России точно запомнился!» – рассказали в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Ранее сообщалось, что День казачьего гостеприимства проходит в Пскове 12 июня в рамках празднования Дня России.

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