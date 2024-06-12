Футбольная команда из Струг Красных победила в турнире по футболу в честь Дня России в Псковском районе

19:49, 12 июня 2024, ПАИ

Футбольная команда из Струг Красных завоевала золото в турнире по футболу в честь Дня России, который прошел в посёлке Соловьи Псковского района. Об этом пишет районная газета «Струги».

Участвовало пять команд: из Псковского района, Пскова, Острова, Пустошки и Струг Красных.

Играли по круговой системе. Как всё прошло, рассказал тренер команды Струг Красных Дмитрий Сергеев.

«Первую игру забрали очень уверенно, спокойно и без особых проблем. Итог: 4:1 – обыгрываем команду «Спарта» из Псков. Следующая игра была «ужасом». Выйдя на поле с недооценкой соперника, рассчитывали так же легко обыграть парней из Острова. Куча ошибок, два мяча в свои ворота и в итоге ничья – 3:3. Дальше пришлось включать дополнительные эмоции и желание. В игре против команды Пустошки проявили характер, страсть и огромное желание победить. Итог – 3:2 - обыгрываем ребят из Пустошки. На последнюю игру выходили понимая, что нужна лишь победа над командной Псковского района. И она была наша со счётом 3:2. И золото уезжает в Струги Красные! Это начало огромного пути. Наше первое золото», – рассказал Дмитрий Сергеев.