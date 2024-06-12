Делегация Псковской области принимает участие в праздновании Дня России на всероссийском студенческом фестивале среди СПО в Ставрополе

21:12, 12 июня 2024, ПАИ

Делегация Псковской области, которая сейчас находится на «Студенческой весне» в Ставрополе, поздравила всех с Днём России, сообщается в Telegram-канале «Молодёжь Псковской области».

Сегодня на площадке «Студенческой весны» в Ставрополе собрались две тысячи участников, 650 добровольцев и организаторов из 70 регионов России.

Отметим, XXXII (III) Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов профессиональных образовательных организаций, проект Российского союза молодёжи, проходит с 11 по 17 июня.