Праздничный концерт ко Дню России состоялся на площади Музейщиков в Пушкинских Горах

22:34, 12 июня 2024, ПАИ

Праздничный концерт, посвящённый Дню России, состоялся на площади Музейщиков в Пушкинских Горах сегодня, 12 июня. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Всех собравшихся с праздником поздравила начальник отдела по культуре администрации Пушкиногорского района Светлана Евдокимова.

«Этот праздник объединяет всех тех, кто искренне предан своей Отчизне, кто бережёт историю народа и нашей страны. Мы любим нашу Родину и стараемся, чтобы она день ото дня становилась всё лучше и сильнее! Это заключается в наших трудовых подвигах, в делах, в заботах о детях и старшем поколении! Я желаю всем здоровья, благополучия, процветания, трудовых подвигов и достижений на благо нашего района и нашей страны! С праздником!» – сказала она.

Для жителей и гостей Пушкиногорья выступали солисты Пушкиногорского культурно-досугового центра Ксения Иванова, Вадим Снегов, Сергей Булатов и Василий Кондратюк.

В завершение концерта все присутствующие (и солисты, и зрители) присоединились к всероссийской акции хорового пения и все вместе исполнили песню «Красно солнышко».