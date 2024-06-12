Творческая встреча с Геннадием Синицким пройдёт в псковской библиотеке 14 июня

23:42, 12 июня 2024, ПАИ

Творческая встреча с прозаиком, поэтом, краеведом, членом Союза писателей и Союза краеведов России, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств Геннадием Синицким пройдёт в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 14 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Геннадий Синицкий – постоянный автор электронного журнала «Великие берега». В апреле этого года книга Геннадия Николаевича «Страницы истории Невеля» стала победителем XXVIII Областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2023», а сам автор был удостоен краеведческой премии имени С. А. Цвылёва.

Встреча пройдёт в Голубом зале библиотеки имени В. Я. Курбатова. Начало в 14:00.