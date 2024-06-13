Житель Великолукского района получил срок за кражу денег у знакомой

08:40, 13 июня 2024, ПАИ

Житель Великолукского района осуждён за кражу денег у своей знакомой, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

23-летний парень пришёл к своей знакомой в гости и, когда та уснула, похитил у неё из шкафа 27 тысяч рублей. На эти деньги он сразу же купил себе новый телефон и продукты.

Когда он вернулся домой к девушке, она заметила пропажу и молодому человеку пришлось сознаться в краже. Из украденных средств он вернул две тысячи рублей и мобильный телефон.

Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима.