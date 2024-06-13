Житель Великолукского района получил срок за кражу денег у знакомой
Житель Великолукского района осуждён за кражу денег у своей знакомой, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.
23-летний парень пришёл к своей знакомой в гости и, когда та уснула, похитил у неё из шкафа 27 тысяч рублей. На эти деньги он сразу же купил себе новый телефон и продукты.
Когда он вернулся домой к девушке, она заметила пропажу и молодому человеку пришлось сознаться в краже. Из украденных средств он вернул две тысячи рублей и мобильный телефон.
Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима.
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