Партия «Единая Россия» провела праздничные концерты и патриотические флешмобы

09:34, 13 июня 2024, ПАИ

Для каждого из нас Россия – это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живём, работаем, создаём семьи и воспитываем детей, отметил секретарь Генсовета «Единой России», врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, сообщает сайт ER.ru.

Андрей Турчак принял участие в праздничных мероприятиях в Горно-Алтайске, в том числе – в Фестивале дружбы народов. «Россия – это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия – это наши люди, крепкие духом и с широкой душой. Которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня», – отметил он.

Подобные праздники прошли и в других регионах страны. Например, в Омске при поддержке «Единой России» состоялось шествие национально-культурных объединений. В историческом центре города партия организовала фотозону и установила баннеры-открытки, на которых жители могли оставить свои пожелания.

Во Владивостоке активисты «Единой России» помогли организовать несколько тематических площадок. Также сотни жителей и гостей края вместе с волонтерами развернули на Центральной площади города масштабный российский флаг. Помимо этого, флаги развернули в Чебоксарах, Новгороде, Анадыре, Воронеже, Перми, Самаре.

Также традиционно партия провела в регионах и автопробеги. В Севастополе более 40 машин проехали по городу с российскими флагами. К автоколонне присоединились представители авто- и мотообъединений города. В Калуге активисты «Единой России» и МГЕР вместе с общественниками проехали по городской набережной к площади Победы. В ДНР автопробег стартовал в Донецке. Колонна из 20 автомобилей проехала с флагами России через Макеевку до центра Харцызска.

В Московской области колонна автомобилей, украшенная полотнами российского триколора, стартовала в Воскресенске и проехала по центральным улицам подмосковных городов, а после – выстроилась в форме буквы Z.

В Горно-Алтайске активисты «Единой России» и МГЕР вместе с жителями подняли на Комсомольскую гору 50-метровый флаг России и закрепили его на склоне. В Биробиджане День России отметили массовой зарядкой на свежем воздухе, в Чите – нарисовали самый большой российский флаг мелками.

Волонтеры «Единой России» в Херсонской области вместе с военнослужащими военной комендатуры раздали жителям ленты-триколор и пряники, разукрашенные цветами российского флага. А во всех городах и районах Луганской народной республики активисты партии организовали праздничную акцию «Я люблю Россию».

Праздничные мероприятия в том числе прошли и на территории Псковкой области. Псковичей, в свою очередь, с прошедшим праздником поздравил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Дорогие земляки! Примите самые теплые поздравления с Днем России! Сила России – в её гражданах, в их стремлении строить современное общество, сохраняя великое историческое наследие и традиции нашего многонационального народа!» – отметил он.

Любовь и уважение к Родине, вера в ее будущее, созидание, единение и гордость за свою историю помогают справляться с любыми задачами, способствуя укреплению, развитию и процветанию Отечества, подчеркнул Александр Козловский.

Он также пожелал псковичам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в реализации всех намеченных планов на благо России.