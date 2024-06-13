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Происшествия

Полный пассажиров автобус и кран столкнулись в Пскове

Столкновение автобуса и крана произошло у дома № 32 на улице Юбилейной в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Полный пассажиров автобус и кран столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Полный пассажиров автобус и кран столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Полный пассажиров автобус и кран столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Полный пассажиров автобус и кран столкнулись в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На момент столкновения в автобусе находились около 30 человек. В результате ДТП никто не пострадал.

На месте работала медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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