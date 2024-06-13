Полный пассажиров автобус и кран столкнулись в Пскове

09:32, 13 июня 2024, ПАИ

Столкновение автобуса и крана произошло у дома № 32 на улице Юбилейной в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На момент столкновения в автобусе находились около 30 человек. В результате ДТП никто не пострадал.

На месте работала медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.