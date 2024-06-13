Два пожара произошло в Псковской области за двое суток
Два пожара ликвидировали пожарно-спасательные подразделения в Псковской области за двое суток, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
11 июня в 17:55 в деревне Перлица Красногородского муниципального округа изнутри выгорела баня, сгорела кровля и предбанник. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
12 июня в 19:56 на улице Карла Маркса в Себеже в жилом доме на две семьи в одной из квартир на веранде огонь повредил стену. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
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